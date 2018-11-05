AKP Kocaeli'nin ağabeyleri arasında yer alan eski il başkanı ve milletvekili Zeki Aygün’de yerel seçimlerle ilgili yaptığı yorumda, "Görev istenmez verilir, adımızın bazı yerlere yakıştırıldığını duydum. Bu onur verici bir şey. İlgili kurullar görev verdiği takdirde görevden kaçmaz canla başla o görevi yaparız" dedi.
Bugün 13:55 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:58 TSİ )
Zeki Aygün: Görev istenmez verilir
Adı İzmit Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için geçen eski milletvekili Zeki Aygün, "Görev verilirse kaçmayız" açıklamasında bulundu.
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Bugün 13:55 TSİ - Siyaset
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Yorumlar
(2 )
Metin Kaynak - Yapmazlar...
Öğrencin - Emekli ol.istenmiyorsun.sevilmiyorsun
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