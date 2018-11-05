AKP Kocaeli'nin ağabeyleri arasında yer alan eski il başkanı ve milletvekili Zeki Aygün’de yerel seçimlerle ilgili yaptığı yorumda, "Görev istenmez verilir, adımızın bazı yerlere yakıştırıldığını duydum. Bu onur verici bir şey. İlgili kurullar görev verdiği takdirde görevden kaçmaz canla başla o görevi yaparız" dedi.