Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:01 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 15:25 TSİ )

İntihar etmişti, hastanede öldü!

Körfez Mimar Sinan Mahallesindeki evinde tabancayla intihar girişiminde bulunan ve ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki Soner Gül, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez Mimar Sinan Mahallesi Tolga Sokak adresinde ikamet eden Soner Gül (28), 3 gün önce evde yalnız olduğu esnada tabanca ile başına ateş ederek intihara kalkıştı. Bu esnada eve gelen annesinin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla ağır yaralı olarak İzmit SEKA Devlet Hastanesine kaldırılan Gül tedavi altına alındı. 3 gündür burada yaşam savaşı veren Gül, yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İntihar nedeni tam olarak bilinmeyen Gül’ün cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verilmek üzere memleketi Giresun’a götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 14:01 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Erol Demirbek - çok yazık hayat koşulları yaşanmaz hale gelmiş olmalı ki genç yaşta intiharlar arttı

Yanıtla . 0Beğen 05 Kasım 15:30

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
AKP'li başkanın acı günü! mask
AKP'li başkanın acı günü!
Feci kazada yaralı sayısı 20'ye yükseldi! mask
Feci kazada yaralı sayısı 20'ye yükseldi!
Annesinin feryadı yürekleri dağladı! mask
Annesinin feryadı yürekleri dağladı!
Eşiyle kavga ederken kanala uçtu mask
Eşiyle kavga ederken kanala uçtu
Koray Şener'in adı KOÜ'de yaşatılacak mask
Koray Şener'in adı KOÜ'de yaşatılacak
28 yaşındaki genç, kendini vurdu! mask
28 yaşındaki genç, kendini vurdu!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni! mask
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni!
Kadın öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma mask
Kadın öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0) mask
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0)
Havuzda kalp krizi geçiren genç öğretmen, kurtarılamadı mask
Havuzda kalp krizi geçiren genç öğretmen, kurtarılamadı
Ramazan Özkaraaslan, vefat etti mask
Ramazan Özkaraaslan, vefat etti
Tribünde rahatsızlanan taraftar vefat etti mask
Tribünde rahatsızlanan taraftar vefat etti

GALERİ

Gölcük’te dört açılış birden! mask
Gölcük’te dört açılış birden!
25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar! mask
25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar!
Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı görünce şoka girdi mask
Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı görünce şoka girdi
Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı mask
Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı
Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti mask
Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti
Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı mask
Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL