Körfez Mimar Sinan Mahallesi Tolga Sokak adresinde ikamet eden Soner Gül (28), 3 gün önce evde yalnız olduğu esnada tabanca ile başına ateş ederek intihara kalkıştı. Bu esnada eve gelen annesinin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla ağır yaralı olarak İzmit SEKA Devlet Hastanesine kaldırılan Gül tedavi altına alındı. 3 gündür burada yaşam savaşı veren Gül, yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İntihar nedeni tam olarak bilinmeyen Gül’ün cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verilmek üzere memleketi Giresun’a götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. Nuri AKÇAHARMAN
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İntihar etmişti, hastanede öldü!
Körfez Mimar Sinan Mahallesindeki evinde tabancayla intihar girişiminde bulunan ve ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki Soner Gül, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - çok yazık hayat koşulları yaşanmaz hale gelmiş olmalı ki genç yaşta intiharlar arttı
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