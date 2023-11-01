Emeklilere kötü haberi SGK Uzmanı Erdursun verdi!

İrem Gül'ün haberine göre, Ocak ayında milyonlarca emekliye zam bekleniyor, ancak SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan gelen haberler bu beklentiyi karşılamayabilir.

Erdursun, her emeklinin Ocak ayında zam alamayacağını belirtti ve bu durumun kimleri etkileyeceğini açıkladı.

Emekli maaşı alan milyonlarca kişi için zam beklentisiyle geçiyor. Ancak SGK Uzmanı Özgür Erdursun, her emeklinin ocak ayında zam alamayabileceğini belirtiyor. Peki, hangi emeklileri kapsıyor?

Özgür Erdursun, Gazeteci Özlem Gürses’in YouTube kanalına konuk olarak milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Erdursun, Ocak ayında yapılacak emekli zammı hakkında dikkat çekici iddialarda bulundu.

Erdursun, "Ocak ayında emekli aylıklarının tamamının aynı oranda artması gerekmekte. Yani, 15 bin TL alan kişiyle 20 bin TL alan kişi aynı oranda zam almalıdır. Ancak, Türkiye'de birçok kişi kayıt dışı çalışmayı tercih etmektedir.

Emekli aylığı hesaplama sistemi, kayıt dışı çalışmayı özendirmektedir. En düşük emekli aylığı, primlerle birlikte yaklaşık 4 bin 500 TL ile 5 bin TL civarındadır. Ancak insanlar 7 bin 500 TL almaktadır. Bu aylık 7 bin 500 TL'ye tamamlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Erdursun, Ocak ayında ilginç bir durumun yaşanabileceğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Temmuz ayında yaşadığımız durumu yeniden yaşayacak mıyız? Temmuz ayında en düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL idi, 'kök aylığa zam yapıyoruz' dediler. Ancak bu durumda, kişinin aylığı 4 bin TL ise yüzde 2Erdursun, birçok kişinin Ocak ayında zam alamayabileceğini belirtirken, "Tüm emekliler Ocak ayını bekliyor. Ne olacağını göreceğiz. Türkiye'de ilk defa uygulanacak farklı bir durum olabilir" dedi.5 zam yapsa dahi, kişinin aylığı 5 bin TL olur ve yine 7 bin 500 TL almaya devam eder.

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık yüzde 40 enflasyon farkı verilecek, Emekli Sandığı emeklilerine ise yaklaşık yüzde 49 enflasyon farkı artı toplu sözleşme farkı verilecektir. Örneğin SSK ve Bağ-Kur'da kök aylığı 5 bin TL olan bir kişi, yüzde 40 artışla aylığı 7 bin TL'ye çıkar, ancak 7 bin 500 TL almaya devam eder"