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Haftalık uyuşturucu raporu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı.

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 ayda yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 31 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 1 kilo 220 gram esrar ve 5adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 16 gram esrar ve 190 kök kenevir ele geçirildi. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 14:06 TSİ - Asayiş

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