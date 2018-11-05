Haftalık uyuşturucu raporu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 ayda yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 31 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 1 kilo 220 gram esrar ve 5adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 16 gram esrar ve 190 kök kenevir ele geçirildi. Nuri AKÇAHARMAN