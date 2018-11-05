Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 ayda yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 31 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 1 kilo 220 gram esrar ve 5adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 16 gram esrar ve 190 kök kenevir ele geçirildi. Nuri AKÇAHARMAN
Bugün 14:06 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 14:07 TSİ )
Haftalık uyuşturucu raporu
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:06 TSİ - Asayiş
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz