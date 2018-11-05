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Bugün 14:09 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 14:10 TSİ )

Twinkle Life’dan görkemli açılış

Mimar Yalçın Ergen ve Mehmet Uzuner ortaklığındaki ERG Group tarafından hayata geçirilen ve Kocaeli’nin en prestijli projelerinden biri olarak gösterilen Twinkle Life, düzenlenen görkemli açılışla hayata geçirildi.

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Başiskele Kullar'da hayata geçirilen ERG Group Şirketler Topluluğu tarafından hayata geçirilen Twinkle Life’ta yaşam başladı. Toyota Plaza Kocaeli Kaya Otomotiv, Wellborn Luxury Hotel, Cansu Balık Restoran, Şebnem Öztürk Organizasyon, Akademi Hastanesi ve Hayal Kahvesi’nin sponsorluğunda 'Avluda Şenlik Var' etkinliği davetliler tarafından yoğun ilgiye sahne oldu. Twinkle Life'ın 'Avluda Şenlik Var' etkinliğinde aileler, çocuklarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdi. Animasyon ekibinin yer aldığı şenlikte çocuklar bir an olsun sıkılmazken pamuk şeker ve patlamış mısır yiyerek günün tadını çıkardı. Sürpriz hediyelerin çekilişle dağıtıldığı şenlikte Türkiye’nin en büyük sihirbazı Sermet Erkin etkileyici bir gösteri düzenledi. Her yaştan insanın keyifli bir gün geçirmesi için titizlikle tasarlanan etkinlikte Twinkle Life’ın avluları çocuk sesleriyle yankılandı. Eski ve yeni mimari ögelerle projelendirilen geleneksel yaşamdan izlerin günümüzün teknolojik ve sosyal ihtiyaçlarıyla sentezlediği Twinkle Life'ta davetliler keyifli bir gün geçirdi. Nuri AKÇAHARMAN

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Bugün 14:09 TSİ - Yaşam

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