Sanırsınız ki Santiago Bernabeu!

Cizresporlular önceki gün karşılarında taş gibi bir Kocaelispor buldu. Yeşil Siyahlılar galibiyeti kaçırırken, bunu Cizre halkı da kabul etti.

KALE ARKASINDA O GÖRÜNTÜ

Tribünleri tamamen dolduran Kırmızı Yeşilliler küfür, taş, tehdit ve tacizlerle geçen bir maç yaşattı. Bu arada objektiflerimize ilginç görüntüler de yansıdı. Cudi Dağı manzaralı Cizre İlçe Stadı’nda kale arkasındaki apartmanlar adeta tribün gibiydi. Cizre’de stada giremeyen taraftarlar Kocaelispor maçını kale arkasından izlerken Kocaelispor’un etkili futbolu karşısında çaresiz kaldılar. Buradaki görüntü Real Madrid’in maçlarını yaptığı Santiago Bernabeu’den farksızdı.