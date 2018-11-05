Sefa, çok toparladı

Kocaelispor’un etkili orta saha oyuncularından Sefa Narin, Cizre maçında da sınıfı geçti. 1994 doğumlu futbolcu kendisinden beklenen kontrollü futbolu ve oyunun her iki yönünü de oynama yeteneğini Cizre maçında da ortaya koydu. Orta sahayı rahatlatan bir kimlikle mücadele eden Sefa’nın futbolu özellikle deplasmanda Kocaelispor’un elini güçlendiriyor.