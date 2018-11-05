Kocaelispor’un etkili orta saha oyuncularından Sefa Narin, Cizre maçında da sınıfı geçti. 1994 doğumlu futbolcu kendisinden beklenen kontrollü futbolu ve oyunun her iki yönünü de oynama yeteneğini Cizre maçında da ortaya koydu. Orta sahayı rahatlatan bir kimlikle mücadele eden Sefa’nın futbolu özellikle deplasmanda Kocaelispor’un elini güçlendiriyor.
Bugün 14:14 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:16 TSİ )
Sefa, çok toparladı
Kocaelispor’un etkili orta saha oyuncularından Sefa Narin, Cizre maçında da sınıfı geçti.
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Bugün 14:14 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz