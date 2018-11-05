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Bugün 14:15 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:17 TSİ )

Kendi futbolcuları bile isyan etti

Cizresporlu futbolcular sahaya taş atan kendi taraftarına adeta isyan etti.

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Cizresporlu futbolcular sahaya taş atan kendi taraftarına adeta isyan etti. Kale arkasında toplanan ve yaşları 13-15 arasında değişen çocuklar, ellerine aldıkları taşları korner atmaya giden Burak Süleyman’a fırlattılar. Saha taş yağmuruna tutulurken, maçı bitirmek için misyon üstlenen ve maçı da skora etki etmeden yöneten hakem Emre Abar oyunu durdurdu. Bu sırada Cizrespor forması giyen futbolcuların oyun ritimleri ve maç içi psikolojileri bozuldu, yaşanan duruma isyan etti.

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Bugün 14:15 TSİ - Spor

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