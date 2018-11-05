Karaca kardeşler Cizresporluların içinden izledi

Kocaelispor, Cizrespor deplasmanına “Deplasman yasağı” getirildiği için gidemedi. Ancak bazı taraftarlar yine de Cizre’ye kadar ulaştı ve maçı Cizresporluların içinden takip etti. Bu isimlerden ikisi, Karaca Tavukçuluk’un sahibi Hamit Karaca ve Karaca çayocaklarının sahibi Hikmet Karaca kardeşlerdi. Taşköprülü olan ve Bekirdere’de oturan ikili Kocaelispor’un galibiyeti kesinlikle hak ettiğini ifade ettiler.