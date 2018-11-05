Kocaelispor, Cizrespor deplasmanına “Deplasman yasağı” getirildiği için gidemedi. Ancak bazı taraftarlar yine de Cizre’ye kadar ulaştı ve maçı Cizresporluların içinden takip etti. Bu isimlerden ikisi, Karaca Tavukçuluk’un sahibi Hamit Karaca ve Karaca çayocaklarının sahibi Hikmet Karaca kardeşlerdi. Taşköprülü olan ve Bekirdere’de oturan ikili Kocaelispor’un galibiyeti kesinlikle hak ettiğini ifade ettiler.
Bugün 14:17 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:18 TSİ )
Karaca kardeşler Cizresporluların içinden izledi
Kocaelispor, Cizrespor deplasmanına “Deplasman yasağı” getirildiği için gidemedi.
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Bugün 14:17 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz