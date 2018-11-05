Kocaelispor’da başarılı savunma oyuncusu Murat ilk yarıda sol ayak arka adalesinden sakatlandı. İlk yarıyı zor tamamlayan Başak, ikinci yarının başında yerini Onur Öztonga’ya bıraktı. Arka adalesinde yırtık olma ihtimali bulunan Başak’ın durumu kontrollerin ardından belli olacak.
Bugün 14:17 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:19 TSİ )
Murat Başak’ın durumu ciddi olabilir!
Kocaelispor’da başarılı savunma oyuncusu Murat ilk yarıda sol ayak arka adalesinden sakatlandı.
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Bugün 14:17 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz