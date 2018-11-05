Yusuf Tokuş’a helal olsun

Kocaelispor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu ile Cizrespor Teknik Direktörü, Kocaelispor’un eski futbolcularından Yusuf Tokuş hafta arasında saha içinde hiçbir sorun olmayacağının garantisini vermişti. Dedikleri gibi de oldu… Futbol saha içinde olması gerekeni, sadece futbolu düşündü. Ufak tefek sataşmaların dışında saha içinde en ufak bir problem olmadı. Özellikle maçın ardından Yusuf Tokuş’un saha dışı olayları önlemek için ortaya koyduğu üstün gayret alkışlanacak türdendi.