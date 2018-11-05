Kocaelispor’un orta sahadaki genç futbolcusu Kerem Yıldırım çok başarılı bir futbol ortaya koydu. Bölgesini iyi savunmasının yanında ikili mücadelelerdeki üstünlüğü ve orta sahanın direncini yukarıda tuttu. Sürpriz çıkışlar yapan ve ceza sahası dışında bulduğu topları kaleye yönlendirirken hiç çekinmeyen 2000 doğumlu futbolcu formasına yavaş yavaş alışmaya başladı, onun bu futbolu takımdaki abileri için de umut oldu.
Bugün 14:19 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:20 TSİ )
Kerem’in orta saha cesareti umut verdi
Kocaelispor’un orta sahadaki genç futbolcusu Kerem Yıldırım çok başarılı bir futbol ortaya koydu.
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Bugün 14:19 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz