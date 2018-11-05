Öyle bir futbol oynadık ki kimse ağzını açamadı

Kocaelispor, gergin geçen maçta Cizrespor deplasmanındaydı. Taşların, küfürlerin tehditlerin gölgesinde maça çıkan Yeşil Siyahlılar 90 dakika boyunca bir adım bile geri adım atmadı, rakibi karşısında maçı kazanmak için cesur hamleler yaptı ancak bir türlü fileleri havalandıramayınca 1 puanla yetindi.

CEPLERİ CEPHANELİK GİBİYDİ

Cizrespor taraftarı hafta arasında galeyana gelmiş ve Kocaelispor’u karşılarken hiç de iyi niyetli olmadıklarını maç öncesi ortaya koymuştu. Her türlü tacize rağmen Kocaelispor teknik ekibi ve futbolcularının yüzlerinden rahat oldukları net bir şekilde belli oluyordu. Hatta bu atmosfer Yeşil Siyahlıları ekstra motive etti. Cizrelilerin içindeki 3-4 tahrikçi, masum vatandaşlarını da gerginliğe sevk etmek için her şeyi yaptı. Cizrelilerin bir kısmı ceplerini adeta cephaneliğe çevirdi yumruk kadar taşları stadın içine soktu ve onlara emredileni yaptı. Ne yazık ki taş atanların önemli bir kısmı 12-13 yaşlarında bile olmayan çocuklardı.

NEFESLERİ YETMEDİ

Kocaelispor böylesine gerilimli bir ortamda özellikle ikinci yarıda rakibini sağlı sollu ataklarla abluka altına aldı. Girilen pozisyonlardan birisi ağlara takılsa fark olacak, belki de Cizreliler kendi evinde hiç de arzu etmedikleri bir yenilgi ile karşılaşacaktı. Kocaelispor’un etkili futbolu karşısında adeta nefesleri kesilen Kırmızı Yeşilliler, Kocaelispor’a hakkını içten içten teslim etti. Cizrespor Kulübü Başkanı Maruf Sefinç iletanıdık bir dost, Cizrespor Teknik Direktörü Yusuf Tokuş olayların büyümemesi için inanılmaz bir çaba sarf etti. Öte yandan Cizre Emniyeti de son derece profesyonel bir şekilde Kocaelispor’un sevk ve idaresini sağlarken, aldıkları yoğun güvenlik önlemleri ile de hiçbir sorunun yaşanmamasını sağladı. Erdem ÖVÜÇ