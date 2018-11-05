İşte bu yüzden büyük bir takımız!

Maçın hükmen kazanılması için isabet edilen taşlarla ilgili konu üretilebilirdi. Rıza’nın göğsüne gelen taşın ardından Cizre tarafı “Hedef tam isabet” derken, Kocaelispor’da teknik adam Galip Gündoğdu Rıza’yı yerden kaldırdı ve oyuna devam etmesini istedi. Hamza ve Kemal de başına isabet eden taşın ardından tribüne dönmedi ve saha ortasına gelerek maçın oynanmasını istedi.

GÜNDOĞDU VE RIZA “ÜZGÜNÜZ” DEDİ

Hamza maçın ardından “Başka şeyleri kovalasak belki buradan hükmen galibiyet de çıkarırdık, ama biz işin futbol tarafındayız. Hakeme de maçın oynanması gerektiğini söyledik” dedi. Teknik Adam Galip Gündoğdu ve genç Rıza da hak ettikleri 3 puanı alamadıkları için üzgün olduklarını dile getirdi.