Kocaelispor’da Murat Başak ve Cizrespor’da Mazlum Öndil geçen sezon İsmetpaşa’da oynanan maçta ciddi bir tartışma yaşamıştı. Önceki günkü maçın ardından mutabakat sağlandı ve ikili barıştı. Mazlum, Başak “Murat abi aslında bizim aramızda ciddi bir sorun yoktu. Ben de konunun buralara gelmesini istemezdim abi” dedi.
Bugün 14:22 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:24 TSİ )
Mutabakat sağlandı!
Kocaelispor’da Murat Başak ve Cizrespor’da Mazlum Öndil geçen sezon İsmetpaşa’da oynanan maçta ciddi bir tartışma yaşamıştı.
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Bugün 14:22 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz