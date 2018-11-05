Kocaelispor’da Murat Başak ve Cizrespor’da Mazlum Öndil geçen sezon İsmetpaşa’da oynanan maçta ciddi bir tartışma yaşamıştı. Önceki günkü maçın ardından mutabakat sağlandı ve ikili barıştı. Mazlum, Başak “Murat abi aslında bizim aramızda ciddi bir sorun yoktu. Ben de konunun buralara gelmesini istemezdim abi” dedi.