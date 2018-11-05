Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne son anda katılan ve yeniden kurduğu takıma rağmen 4’üncü maçta 3’üncü galibiyetini elde eden İzmit Belediyespor, Turgay Atasü Spor Tesisleri’nde konuk olduğu İstanbul Üniversitesi gibi köklü bir takımı deplasmanda 80-57 mağlup ederek, zirveyi takibini sürdürdü. Amerikalı Bernice Mosby 18 sayı atarken, Gizem Yavuz 16, Marina baş 15 sayı kaydetti. Gizem ayrıca 10 ribaunt ve 15 asistle maça damgasını vurdu. Melike ve Mosby 8’er ribauntla takıma önemli katkı sağladı. Potanın Periler 10 Kasım Cumartesi günü Hatay Büyükşehir Belediye’yi konik edecek.
Bugün 14:23 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:25 TSİ )
Perileri durdurabilene aşk olsun
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne son anda katılan ve yeniden kurduğu takıma rağmen 4’üncü maçta 3’üncü galibiyetini elde eden İzmit Belediyespor, Turgay Atasü Spor Tesisleri’nde konuk olduğu İstanbul Üniversitesi gibi köklü bir takımı deplasmanda 80-57 mağlup ederek, zirveyi takibini sürdürdü.
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Bugün 14:23 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz