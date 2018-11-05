GTÜ zeytinliğinde hasat yapıldı

Yeşil kampüs olma özelliğine sahip Gebze Teknik Üniversitesi’nde (GTÜ) bulunan zeytinlikte geçtiğimiz hafta sonunda düzenlenen ‘Zeytin Hasadı Şenliği’nde hasat yapıldı. Hasada GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, GTÜ akademisyenleri, idari personel ve öğrenciler katılım sağladı.

YAĞLAR HEDİYE EDİLECEK

Kampüste bulunan yüzlerce yılı aşmış bu zenginliğe ve geleneğe sahip çıkmak, doğal ürünlere farkındalık oluşturmak adına yapılan hasatta toplanan zeytinler soğuk sıkma yöntemi ile yağ olarak tekrar üniversiteye kazandırılacak. son yıllarda yapılması gelenek haline getirilen hasat sonrası elde edilen yağ ise GTÜ personeli ve üniversiteyi ziyaret eden ulusal ve uluslararası birçok ziyaretçiye kampüsün doğal ürünü olarak hediye edilecek.