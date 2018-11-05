Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:30 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:32 TSİ )

Turkcell’den eğitime dijital destek

FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Turkcell olarak geleceğin dijital dünyasında söz sahibi olacak insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri YEĞİTEK Genel Müdürlüğü tarafından 2-3 Kasım’da düzenlenen uluslararası “FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2018” kapsamında, geleceğin eğitim teknolojileri masaya yatırıldı. 3 binin üzerinde ziyaretçinin takip ettiği ve 2 gün süren geniş katılımlı bu etkinlikte öğretmen, akademisyen, öğrenci, eğitim teknoloğu ve teknoloji sağlayıcıları fikir ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

TERZİOĞLU DA KATILDI

Zirvede ‘Geleceğin Yenilikçi Eğitim Teknolojileri ve Dijital Çağda Eğitim’ konulu bir konuşma gerçekleştiren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için her alanda olduğu gibi eğitim alanında da dijitalleşme sürecinin bir an önce tamamlanması gerektiğini vurguladı.

EĞİTİMDE DİJİTALLEŞME DESTEĞİ

FATİH Projesi ile ilgili konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Türkiye’nin 2023 eğitim vizyonunu Turkcell olarak çok önemsiyoruz. Yeni jenerasyonu, doğru yetkinliklerle iş dünyasına hazırlamak istiyorsak, eğitimde dijital teknolojilerden yararlanmamız lazım” dedi. Dünyanın ilk dijital operatörü olarak bu eğitim projelerine tam destek sunmaya devam edeceklerini vurgulayan Terzioğlu, bu yatırımları şu şekilde açıkladı:

“BÜYÜK PROJELERİMİZ VAR”

“Okul öncesinden kariyere uzanan bu süreçte, eğitimin her adımına yatırım yapıyoruz. DQ-Dijital Zeka’nın Türkiye’deki öncüsüyüz. DQ ile 8-12 yaş aralığındaki çocukların dijital dünyanın riskleriyle baş edebilmeleri ve uyum sağlamalarına önderlik ediyoruz. Turkcell Akademi ile 4 binden fazla eğitim sunduk, 7.6 milyon kullanıcı ve 37 bin adet dijital sertifika dağıttık. GNCYTNK, Digital Masters, Endüstri 4.0’a hazırlık yapıyoruz. Marketing Masters ile pazarlama alanında 100 saatlik program sunuyoruz. Engelsiz Eğitim, Zeka Gücü Bilim ve Teknoloji Sınıfları ve Geleceği Yazan Kadınlar ile Türkiye’nin geleceğine değer katan, fırsat eşitliği yaratan, sürdürülebilir projelere imza atıyoruz.”

Bugün 14:30 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni! mask
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni!
2019'da Kocaeli'de suya zam yok mask
2019'da Kocaeli'de suya zam yok
Toyota eleman alacak! mask
Toyota eleman alacak!
TÜPRAŞ için çok önemli karar! mask
TÜPRAŞ için çok önemli karar!
Turkcell’den eğitime dijital destek mask
Turkcell’den eğitime dijital destek
Pasaportlar ile ilgili çok önemli değişiklik! mask
Pasaportlar ile ilgili çok önemli değişiklik!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni! mask
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni!
Kadın öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma mask
Kadın öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0) mask
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0)
Havuzda kalp krizi geçiren genç öğretmen, kurtarılamadı mask
Havuzda kalp krizi geçiren genç öğretmen, kurtarılamadı
Ramazan Özkaraaslan, vefat etti mask
Ramazan Özkaraaslan, vefat etti
Tribünde rahatsızlanan taraftar vefat etti mask
Tribünde rahatsızlanan taraftar vefat etti

GALERİ

Gölcük’te dört açılış birden! mask
Gölcük’te dört açılış birden!
25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar! mask
25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar!
Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı görünce şoka girdi mask
Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı görünce şoka girdi
Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı mask
Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı
Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti mask
Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti
Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı mask
Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL