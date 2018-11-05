Turkcell’den eğitime dijital destek

Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri YEĞİTEK Genel Müdürlüğü tarafından 2-3 Kasım’da düzenlenen uluslararası “FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2018” kapsamında, geleceğin eğitim teknolojileri masaya yatırıldı. 3 binin üzerinde ziyaretçinin takip ettiği ve 2 gün süren geniş katılımlı bu etkinlikte öğretmen, akademisyen, öğrenci, eğitim teknoloğu ve teknoloji sağlayıcıları fikir ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

TERZİOĞLU DA KATILDI

Zirvede ‘Geleceğin Yenilikçi Eğitim Teknolojileri ve Dijital Çağda Eğitim’ konulu bir konuşma gerçekleştiren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için her alanda olduğu gibi eğitim alanında da dijitalleşme sürecinin bir an önce tamamlanması gerektiğini vurguladı.

EĞİTİMDE DİJİTALLEŞME DESTEĞİ

FATİH Projesi ile ilgili konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Türkiye’nin 2023 eğitim vizyonunu Turkcell olarak çok önemsiyoruz. Yeni jenerasyonu, doğru yetkinliklerle iş dünyasına hazırlamak istiyorsak, eğitimde dijital teknolojilerden yararlanmamız lazım” dedi. Dünyanın ilk dijital operatörü olarak bu eğitim projelerine tam destek sunmaya devam edeceklerini vurgulayan Terzioğlu, bu yatırımları şu şekilde açıkladı:

“BÜYÜK PROJELERİMİZ VAR”

“Okul öncesinden kariyere uzanan bu süreçte, eğitimin her adımına yatırım yapıyoruz. DQ-Dijital Zeka’nın Türkiye’deki öncüsüyüz. DQ ile 8-12 yaş aralığındaki çocukların dijital dünyanın riskleriyle baş edebilmeleri ve uyum sağlamalarına önderlik ediyoruz. Turkcell Akademi ile 4 binden fazla eğitim sunduk, 7.6 milyon kullanıcı ve 37 bin adet dijital sertifika dağıttık. GNCYTNK, Digital Masters, Endüstri 4.0’a hazırlık yapıyoruz. Marketing Masters ile pazarlama alanında 100 saatlik program sunuyoruz. Engelsiz Eğitim, Zeka Gücü Bilim ve Teknoloji Sınıfları ve Geleceği Yazan Kadınlar ile Türkiye’nin geleceğine değer katan, fırsat eşitliği yaratan, sürdürülebilir projelere imza atıyoruz.”