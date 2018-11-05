Atıştır Pide’den iki yeni yatırım

Gölcük’te yeni bir işletme daha açılışa hazırlanıyor. İlçede Amiral Sağlam Caddesi ve Değirmendere Cumhuriyet Caddesi’nde iki şubesi bulunan Atıştır Pide Salonu’nun üçüncü şubesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde hizmete girecek. Murat Özmen ve Kerim Gülbaş ortaklığında kurulan mekan daha sonra ise Muğla’nın Bodrum ilçesinde yatırıma hazırlanıyor.

8 KİŞİ ÇALIŞACAK

Karadeniz Pidesi başta olmak üzere poğaça, börek, kol böreği, su böreği, simit çeşitleri konusunda da iddialı olan Atıştır Pide Salonu, Gölcük 19 Mayıs Caddesi’ndeki yeni işletmesinde 8 kişiye de iş imkanı sağlayacak. İki yeni şube yatırımı hakkında bilgiler veren iş yeri ortaklarından Murat Özmen, Karadeniz pidesi konusunda çok iddialı olduklarını söyledi.

7 PERSONEL ARANIYOR

Üçüncü şubelerinde çalışacak 8 personel aradıklarını belirten Özmen, “Başvuruları alıyoruz, kaliteli hizmet için personel alımında titiz davranıyoruz. Bizimle çalışmak isteyenler Amiral Sağlam Caddesi’ndeki şubemize başvurabilirler. Yeni şubemiz çok yakında Gölcük halkının hizmetinde olacak” açıklamasında bulundu.