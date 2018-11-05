BDDK verilerine göre yurt içi ve dışı yerleşik kişilerin döviz tevdiat hesapları, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 7.9 azalarak 1 trilyon 61.8 milyar liraya geriledi. Bu da mudilerin döviz tevdiat hesaplarının bir ayda 91 milyar 272 milyon lira azaldığını ortaya koydu. Söz konusu düşüşte, ağustosta tarihi seviyelerini gören dolar/TL'nin ekonomide alınan tedbirlerle eylülde yüzde 7.5 değer kaybetmesi önemli bir etken olarak öne çıktı. Dolar/TL'deki düşüşün, döviz tevdiat hesaplarının TL karşılığını eritmesinin yanı sıra mudilerin dolar talebinin azalması da 91,3 milyar liralık azalışta etkili oldu.
Bugün 14:32 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:34 TSİ )
Dolardaki düşüşle 91 milyar lira eridi
BDDK verilerine göre yurt içi ve dışı yerleşik kişilerin döviz tevdiat hesapları, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 7.9 azalarak 1 trilyon 61.8 milyar liraya geriledi.
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Bugün 14:32 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz