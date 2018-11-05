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Bugün 14:33 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:35 TSİ )

Ekim ayının zam şampiyonu çocuk kabanı

Tüketici fiyatları bazında ekimde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 41.21 ile çocuk kabanında oldu.

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Çocuk kabanını, yüzde 40,64 ile kadın kazağı, yüzde 40,16 ile erkek montu izledi. Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 30.71 ile erkek botu, yüzde 30.47 ile domates, yüzde 21.26 ile kadın pardösüsü, yüzde 20.98 ile çocuk spor kazağı, yüzde 19.20 ile etek, yüzde 19.18 ile kuru üzüm, yüzde 18.96 ile sabun yer aldı.

EN ÇOK LİMON UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29.14 ile limonda gerçekleşti. Bunu yüzde 19.38 ile salatalık, yüzde 14.01 ile muz, yüzde 12.43 ile uçak bileti ücreti, yüzde 5.90 ile havuç, yüzde 5.85 ile mücevher, yüzde 4.68 ile elma, yüzde 4.39 ile otel ücreti izledi.

Bugün 14:33 TSİ - Ekonomi

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