Genç Parti Kocaeli İl Kongresini yaptı! İbrahim Altınoğlu başkan seçildi

Genç Parti Genel Başkanlığına 7 Mayıs 2018 tarihinde Ankara’da Green Park otelde yapılan Olağanüstü Büyük Kongre ile yeniden seçilerek siyasete dönüş yapan Cem Uzan, partisinin tüm Türkiye'de teşkilatlarını yenilerken, yeni oluşturduğu kadrosunda Genel Merkez Teşkilatlanma Başkan Yardımcı olarak görev verdiği İbrahim Altınoğlu’nu, aynı zamanda Kocaeli’ye yeniden il başkanı olarak atamıştı.

4 İLÇEYE BAŞKAN ATANDI

Genç Parti Kocaeli il Başkanı İbrahim Altınoğlu, Genç partinin Kocaeli’de teşkilatlanmasını tamamlayıp, İzmit İlçe Başkanlığına Meryem Yıldız Agan, Gebze İlçe Başkanlığına Hakan Üner, Derince İlçe Başkanlığına Kahraman Yavuz ve Karamürsel İlçe Başkanlığına Abuzer Gaffar Selçuk’u atamıştı.

SABANCI’DA İL KONGRESİ YAPILDI

Diğer ilçelerde teşkilatlanma çalışmaları sürerken, ataması yapılan ilçelerde yapılan ilçe kongreleri sonrasında seçilen il delegeleri ile partinin geçtiğimiz pazar günü de Sabancı Kültür Merkezinde Kocaeli Olağan İl Kongresini yapıldı. Kocaeli İl Kongresinin Divan Başkanlığını Genç Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı Fikri Yılmaz yaparken, yazman üyeliklerini Genç Parti Genel Başkan yardımcısı Bülent Barut, Genç Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ceyhun Ertürk, Genç Parti Genel Merkez Teşkilatlanma Başkan yardımcısı Halil Ceylan, Genç Parti Bilecik il Başkanı Bülent Açıkgöz yaptı.

YOĞUN KATILIM

İl kongresine ayrıca Genç Parti’nin Ankara İl Başkanı Serdar Eren, İzmir İl Başkanı Koray Günuç, Bursa İl Başkanı Vijdan Mutlu, İstanbul İl Başkan Vekili Devrim Güleç katılırken il ve ilçe başkan ve yönetim kurulu üyeleri de yoğun ilgi gösterdi.

YENİ EKONOMİ POLİTİKALARI

İl kongresinde tek liste ile delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden seçilen Kocaeli il Başkanı İbrahim Altınoğlu, yaptığı teşekkür konuşmasında partisinin Genel Başkanı Cem Uzan'ın milletimizin ve vatanımızın hizmetinde olacağını ve bu hizmete de hazır olduğunu söyleyerek, genel başkanlarının ve partilerinin ilkeleri doğrultusunda Kocaeli'de hizmete hazır olduklarını, yeni oluşturacakları ekonomi politikaları ile bu kulvarda umut olarak yerlerini alacaklarını belirtti. Öte yandan il kongresinde 21 genel merkez delegesi seçildi.

İl başkanı seçilen İbrahim Altınoğlu'nun listesinde yönetim kurulu asil üyeleri: Hasan Kıran, Zuhal Bal, Nadire Ecer, Ahmet Yücebalkan, Cemil Ermiş, Gökhan Erdoğdu

Disiplin Kurulu asil üyeleri: Recep Koca, Nurdan Kurt, Nuri Murad Agan