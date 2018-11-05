AKP Kandıra'da başkan aday adaylığı için 10 isim konuşuluyor

AKP'de belediye başkanlığı için aday adayı süreci bugün başladı. 12 Kasım'da sona erecek süreç için ilçelerden adaylık açıklamaları gelmeye başladı fakat resmi bir başvuru henüz yapılmadı. Kandıra ilçesine baktığımızda aday adaylığı için 10 isim konuşuluyor. Bunlardan AKP Kocaeli İl Yönetim Kurulu üyeleri Adnan Turan ve Yakup Karaaslan genel merkezden gelecek "istifa edebilirler" talimatına kitlendi. İki isim de genel merkezinde onayından sonra resmi başvuruyu yapacağı öğrenildi.

BAŞVURU YAPMASI MUHTEMEL DİĞER İSİMLER

Mevcut Başkan Ünal Köken'in de yeniden aday adayı olacağını kulislerde dolaşırken, yine Kandıra Belediye Başkan Aday Adaylığı için eski Kandıra Belediye Başkanı Cengiz Kan, AKP İzmit İlçe Başkan Vekili Recep Yıldız, Kandıra Belediyesi Zabıta Müdürü Abdullah Can, eski İlçe Başkanı Yunus Özder, mevcut İlçe Başkanı Erol Ölmez, Kandıra eski Belediye Başkan Yardımcısı Murat Batmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde daire müdürü olan Erhan Öztürk'ün başvuruda bulunacağı öğrenildi. Aday adaylarının Perşembe gününden itibaren başvurularını yapması bekleniyor.