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Sarıbay, adaylık hakkında konuştu

CHP’de İzmit Belediye Başkan adaylığı için kulislerde adı geçen İl Başkanı Cengiz Sarıbay, "İzmit için aday adaylarımız varken başkan adaylığını kabul edemem" dedi.

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CHP’de başlayan meclis üyeleri ve belediye başkan aday adaylığı süreci 1 Ekim tarihinde başlayıp 26 Ekim tarihi itibariyle son buldu. CHP’nin en gözde ilçelerinden İzmit için Nazif Korkmaz ve Cengiz Çakar aday adayı oldu. Ancak başka aday çıkmazken kulislerde ki hareketlenme devam ediyor. Genel merkez henüz başkan adayını belirlemedi. İzmit için Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in atanacağı konuşuluyor.  İl Başkanı Cengiz Sarıbay bu ayın sonunda başkan adaylarının belirleneceğini ifade etti.

GENEL MERKEZE İLETECEK

Öte yandan Cumartesi günü İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve ilçe yönetimi İzmit ilçesi için başkan adayının ön seçimle belirlenmesi için hazırladığı dosyayı, genel merkeze teslim etmesi için il başkanlığına verdi. İl Başkanı Cengiz Sarıbay bu dosyayı genel merkeze ileteceğini ifade etti. Ayrıca İzmit Belediye Başkan Adaylığı için İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ında ismi geçiyor. Bu konuya açıklık getiren Sarıbay şunları söyledi: “Adım hep geçiyor. Beni bu göreve layık görenlere teşekkür ediyorum. Böyle bir şey için uygun değil. İzmit için aday adaylarımız varken başkan adaylığını kabul edemem” dedi. Selin BECER

Bugün 15:10 TSİ - Siyaset

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