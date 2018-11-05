AKP Çayırova için 8 isim konuşuluyor

AKP'de belediye başkanlığı için aday adayı süreci bugün başladı. 12 Kasım'da sona erecek süreç için ilçelerden adaylık açıklamaları gelmeye başladı fakat resmi bir başvuru henüz yapılmadı. Çayırova ilçesine baktığımızda aday adaylığı için 8 isim konuşuluyor.

ÇAYIROVA'YA 8 İSİM

Mevcut başkan Şevki Demirci'nin yeniden aday adayı olacağını kulislerde konuşulurken Demirci'nin yanı sıra 7 isim; eski Çayırova Belediye Başkanı Ziyaettin Akbaş, Belediye Başkan Yardımcısı iken görevinden istifa eden Orhan Keskin, İlçe Başkan Yardımcısı Bünyamin Laçin, Kurucu İlçe Başkanı Bünyamin Çiftçi, İl Yönetim Kurulu Üyesi İdris Demir, Servet Günay ve İlçe Başkan Yardımcısı Deniz Kolo’nun bu hafta içerisinde resmi müracaatlarını yapması bekleniyor.