Edinilen bilgiye göre, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe -Galatasaray derbisini izlemek için geldiği İstanbul'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Koray Şener hakkında, sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Okan Ç.(23), Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Yenimahalle ilçesinde yakalandı.
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Koray Şener'e hakaret eden şahıs YAKALANDI!
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener hakkında, sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen bir şüpheli Ankara'da gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz