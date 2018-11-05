AKP’li Muzaffer Bıyık, istifa edecek

Yerel seçimler için seçim takvimini başlatan AKP’de hareketlilik başladı. Bugün itibariyle başlayan başvuru tarihi 12 Kasım’a kadar devam edecek. Başvuru sürecinde kamu kurumunda görevli veya partide görevli olan parti yöneticileri de istifalarını 1 Aralık tarihine kadar vermeleri gerekiyor.
İSTİFAMI VERECEĞİM
AKP Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Belediye Başkan aday adaylığı için önümüzdeki günlerde istifa etmeye hazırlanıyor. Konu ile ilgili konuşan Bıyık, “Henüz istifamı vereceğim tarih net değil. Gerekli istişareler sonucunda genel merkezden, il başkanlığından onay gelirse istifamı verip belediye başkanlığına aday olacağım” dedi. Selin BECER
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz