AKP’li Muzaffer Bıyık, istifa edecek

Yerel seçimler için seçim takvimini başlatan AKP’de hareketlilik başladı. Bugün itibariyle başlayan başvuru tarihi 12 Kasım’a kadar devam edecek. Başvuru sürecinde kamu kurumunda görevli veya partide görevli olan parti yöneticileri de istifalarını 1 Aralık tarihine kadar vermeleri gerekiyor.

İSTİFAMI VERECEĞİM

AKP Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Belediye Başkan aday adaylığı için önümüzdeki günlerde istifa etmeye hazırlanıyor. Konu ile ilgili konuşan Bıyık, “Henüz istifamı vereceğim tarih net değil. Gerekli istişareler sonucunda genel merkezden, il başkanlığından onay gelirse istifamı verip belediye başkanlığına aday olacağım” dedi. Selin BECER