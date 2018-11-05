İzmitli ritm sazcısı ve Kocaeli Büyükşehir Musiki Derneği'nin sevilen isimlerinden biri olan Göbekçioğlu, sanat camiasını hüzne boğdu. İki yıldır hastalığı sebebiyle tedavi gören Göbekçioğlu hayata gözlerini yumdu. Göbekçioğlu'nun cenazesi 6 Kasım Salı günü (yarın) öğle namazına müteakip Memelidere Kadı Bayırı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.