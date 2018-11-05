Gülsuyu, kursu ziyaret etti

Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, ilçede eğitim başarısının artması için ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Gülsuyu, çalışmaları kapsamında önceki gün Yönetici Eğitimleri Kursunu ziyaret ederek, yerinde incelemelerde bulundu. Okul müdür ve müdür yardımcılarının katıldığı eğitimlerde, empati kurarak, dezavantajlı gruplarda bulunan öğrencileri anlayarak, bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulması gerektiği, farklılıkların zenginlik olduğu vurgulanıyor.