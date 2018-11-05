Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, ilçede eğitim başarısının artması için ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Gülsuyu, çalışmaları kapsamında önceki gün Yönetici Eğitimleri Kursunu ziyaret ederek, yerinde incelemelerde bulundu. Okul müdür ve müdür yardımcılarının katıldığı eğitimlerde, empati kurarak, dezavantajlı gruplarda bulunan öğrencileri anlayarak, bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulması gerektiği, farklılıkların zenginlik olduğu vurgulanıyor.
Bugün 15:56 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 15:57 TSİ )
Gülsuyu, kursu ziyaret etti
Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, ilçede eğitim başarısının artması için ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdürüyor.
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Bugün 15:56 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz