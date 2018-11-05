İzmit Tarih Koridoru Derneği üyeleri tanıştı

İzmit Kent tarihi ve ‘Tarih Koridoru’ hakkında akademik, kültürel ve sanatsal faaliyetler yaparak, bölgenin turizme kazandırılması ve bir cazibe merkezi olmasını amaçlayan İzmit Tarih Koridoru Derneği, 24 Eylül’de resmen kuruldu. Dernek, önceki akşam İzmit Akçakoca Mahallesi’nde bulunan Tarihi Çinili Mutfak’ta bir buluşma gerçekleştirdi. Buluşmaya kent protokolü, kent tarihi üzerine çalışan araştırmacılar, kentin önde gelen esnafları ve çeşitli meslek gruplarından isimler katıldı.
KENDİLERİNİ TANITTILAR
Gazeteci Halit Yılmaz’ın açılış konuşmasını yaptığı buluşmada, ayrıca, dernek yönetim kurulu kurucu başkanı Nuket Özcan’ın yanı sıra, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan ve araştırmacı yazar Feyzullah Yavuz Ulugün kent tarihi ve kent turizmi üzerine konuşma gerçekleştirdi. Buluşma üyelerin kendilerini tanıtmaları ve hatıra fotoğrafı çektirmeleriyle son buldu.
DERNEK YÖNETİM KURULU
İzmit Tarih Koridoru Derneği yönetimi şu isimlerden oluşturdu. Başkan Nuket Özcan, başkan yardımcısı Murathan Birinci, sayman Fuat Oktay Barbaros, sekreter Naciye Özdemir, üyeler Gültekin Şahin , Berkay Gürakın, Özlem Özdemir, Fedai Okumuş.
DERNEĞİN İLK TANIŞMA TOPLANTISINA KATILANLAR:
İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan
KTO Meclis Başkanı Akın Doğan
KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Erenkaya
ÇEKÜL Kocaeli Temsilcisi Numan Gülşah
AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Çolak
Araştırmacı-Yazar Yavuz Ulugün
Kocaeli Sanayi Odası Mali Müşaviri Ayşen Erbaylı
Girişimci Naciye Özdemir
TRT Bölge Temsilcisi Gazeteci Halit Yılmaz
Beyin ve Sinir Cerrahi Kemal Keşmer
İşadamı Hüseyin Erol
Avukat Alper Doğan
Gazeteci İbrahim Gürsel
Tatlı Güven sahibi Metin Güven
Hikmet Kolonyaları sahibi Emine Olguntürk
Mühendis Buğra Başaran
İç Mimar Gökçe Çiçek
Avukat Seda İnci Sarıca
Gastronomi Tansu Güner
Finans Yöneticisi Onur Çaylak
Reklam Ajans yöneticisi Seda Ceran
Avukat Fedai Okumuş
Fotoğrafçı Raşid Keskin
İletişimci Murathan Birinci
İletişimci Berkay Gürakın
Nakliyatçı Gaye Soyay
Mahalle Sakinleri Nurhan Çakar
ve Özlem Özdemir katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz