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İzmit Tarih Koridoru Derneği üyeleri tanıştı

24 Eylül 2018’de resmen kurulan dernek İzmit Tarih Koridoru Derneği, önceki akşam Kapanca Sokak’ta hizmet veren Tarihi Çinili Mutfak’ta tanışma toplantısı düzenledi.

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İzmit Kent tarihi ve ‘Tarih Koridoru’ hakkında akademik, kültürel ve sanatsal faaliyetler yaparak, bölgenin turizme kazandırılması ve bir cazibe merkezi olmasını amaçlayan İzmit Tarih Koridoru Derneği, 24 Eylül’de resmen kuruldu. Dernek, önceki akşam İzmit Akçakoca Mahallesi’nde bulunan Tarihi Çinili Mutfak’ta bir buluşma gerçekleştirdi. Buluşmaya kent protokolü, kent tarihi üzerine çalışan araştırmacılar, kentin önde gelen esnafları ve çeşitli meslek gruplarından isimler katıldı.

KENDİLERİNİ TANITTILAR

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Gazeteci Halit Yılmaz’ın açılış konuşmasını yaptığı buluşmada, ayrıca, dernek yönetim kurulu kurucu başkanı Nuket Özcan’ın yanı sıra, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan ve araştırmacı yazar Feyzullah Yavuz Ulugün kent tarihi ve kent turizmi üzerine konuşma gerçekleştirdi. Buluşma üyelerin kendilerini tanıtmaları ve hatıra fotoğrafı çektirmeleriyle son buldu.

DERNEK YÖNETİM KURULU

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İzmit Tarih Koridoru Derneği yönetimi şu isimlerden oluşturdu. Başkan Nuket Özcan, başkan yardımcısı Murathan Birinci, sayman Fuat Oktay Barbaros, sekreter Naciye Özdemir, üyeler Gültekin Şahin , Berkay Gürakın, Özlem Özdemir, Fedai Okumuş.

DERNEĞİN İLK TANIŞMA TOPLANTISINA KATILANLAR:

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan

KTO Meclis Başkanı Akın Doğan

KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Erenkaya

ÇEKÜL Kocaeli Temsilcisi Numan Gülşah

AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Çolak

Araştırmacı-Yazar Yavuz Ulugün

Kocaeli Sanayi Odası Mali Müşaviri Ayşen Erbaylı 

Girişimci Naciye Özdemir

TRT Bölge Temsilcisi Gazeteci Halit Yılmaz

Beyin ve Sinir Cerrahi Kemal Keşmer

İşadamı Hüseyin Erol 

Avukat Alper Doğan

Gazeteci İbrahim Gürsel 

Tatlı Güven sahibi Metin Güven

Hikmet Kolonyaları sahibi Emine Olguntürk

Mühendis Buğra Başaran

İç Mimar Gökçe Çiçek

Avukat Seda İnci Sarıca

Gastronomi Tansu Güner

Finans Yöneticisi Onur Çaylak

 Reklam Ajans yöneticisi Seda Ceran 

Avukat Fedai Okumuş

Fotoğrafçı Raşid Keskin

İletişimci Murathan Birinci 

İletişimci Berkay Gürakın

Nakliyatçı Gaye Soyay

Mahalle Sakinleri Nurhan Çakar

ve Özlem Özdemir katıldı.

Bugün 15:57 TSİ - Gündem

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