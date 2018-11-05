Yoldaş’tan Pehlivan’a TEŞEKKÜR PLAKETİ

Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi’nin geleneksel balık organizasyonu önceki gün Gölkay Park’ta yapıldı. Şube Başkanı ve Cedit Mahallesi Muhtarı Vedat Yoldaş, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde muhtar adayı olmayacağını söyledi. Yoldaş, balık organizasyonda Türkiye Muhtarlar Federasyonu Onursal Başkanı ve Lunasan’ın sahibi Mustafa Pehlivan’a teşekkür plaketi verdi.

PEHLİVAN’A PLAKET

Yoldaş, “ Mustafa Bey, derneğimize ve muhtarlarımıza her zaman destek verdi. Kendisine minnettarız. Bundan sonra muhtarlığa ve dernek başkanlığına aday olmayacağım. Muhtarlık ve başkanlığımın son döneminde bize katkı veren Mustafa Bey’e teşekkür plaketi vermeyi uygun bulduk. Şimdiye kadar verdiği destekten dolayı kendisine teşekkür ediyor, desteklerinin devam etmesini diliyoruz” dedi. Yeni dönemde muhtarlığa aday olmayacağını söyleyen Yoldaş, AKP’den İzmit Belediyesi Meclis üyeliği için başvuru yapacak. Mesut AKBULUT