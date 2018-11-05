Ekonomik sıkıntılar nedeniyle okul kapattılar!

Sözcü’nün haberine göre, TEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan Adil İğnebekçili, okulun söz konusu program ve sınıflarının masraflı olduğu için kapatıldığını ve daha çok öğrenciye burs verebilmek için böyle bir karar aldıklarını söyledi. Okula her yıl 3 milyon dolar ayırdıklarını belirten İğnebekçili, öğrenim süresinin dört yıla indirildiğini de söyledi. Bu hamlenin ardından ‘özel’ statüsünü kaybedecek okulda Anadolu lisesi müfredatı uygulanacak.