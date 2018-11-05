Sözcü’nün haberine göre, TEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan Adil İğnebekçili, okulun söz konusu program ve sınıflarının masraflı olduğu için kapatıldığını ve daha çok öğrenciye burs verebilmek için böyle bir karar aldıklarını söyledi. Okula her yıl 3 milyon dolar ayırdıklarını belirten İğnebekçili, öğrenim süresinin dört yıla indirildiğini de söyledi. Bu hamlenin ardından ‘özel’ statüsünü kaybedecek okulda Anadolu lisesi müfredatı uygulanacak.
Bugün 16:04 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 16:10 TSİ )
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle okul kapattılar!
Üstün yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü az sayıda okuldan Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’nin IB programı ve İngilizce hazırlık sınıfları ekonomik gerekçeyle kapatıldı.
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Bugün 16:04 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz