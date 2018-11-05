Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:04 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 16:10 TSİ )

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle okul kapattılar!

Üstün yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü az sayıda okuldan Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’nin IB programı ve İngilizce hazırlık sınıfları ekonomik gerekçeyle kapatıldı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Sözcü’nün haberine göre, TEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan Adil İğnebekçili, okulun söz konusu program ve sınıflarının masraflı olduğu için kapatıldığını ve daha çok öğrenciye burs verebilmek için böyle bir karar aldıklarını söyledi. Okula her yıl 3 milyon dolar ayırdıklarını belirten İğnebekçili, öğrenim süresinin dört yıla indirildiğini de söyledi. Bu hamlenin ardından ‘özel’ statüsünü kaybedecek okulda Anadolu lisesi müfredatı uygulanacak.

Bugün 16:04 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Derinceli velilere önemli seminer mask
Derinceli velilere önemli seminer
Karamürsel’de 'Öğrenci Temsilci' seçimi yapıldı mask
Karamürsel’de 'Öğrenci Temsilci' seçimi yapıldı
Toplu taşım kuralları tiyatroyla aşılanıyor mask
Toplu taşım kuralları tiyatroyla aşılanıyor
KYÖD Okulları Yener’i ağırladı mask
KYÖD Okulları Yener’i ağırladı
Kaplan, eğitim verdi mask
Kaplan, eğitim verdi
Sinan Dereli’de büyüleyici seminer mask
Sinan Dereli’de büyüleyici seminer
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni! mask
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni!
Kadın öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma mask
Kadın öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0) mask
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0)
Havuzda kalp krizi geçiren genç öğretmen, kurtarılamadı mask
Havuzda kalp krizi geçiren genç öğretmen, kurtarılamadı
Ramazan Özkaraaslan, vefat etti mask
Ramazan Özkaraaslan, vefat etti
Tribünde rahatsızlanan taraftar vefat etti mask
Tribünde rahatsızlanan taraftar vefat etti

GALERİ

Gölcük’te dört açılış birden! mask
Gölcük’te dört açılış birden!
25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar! mask
25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar!
Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı görünce şoka girdi mask
Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı görünce şoka girdi
Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı mask
Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı
Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti mask
Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti
Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı mask
Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL