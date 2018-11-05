Yerel seçimler için seçim takvimini başlatan AKP’de ilk gün tüm ilçelerde oldukça sakin geçti. 12 Kasım’a kadar devam edecek olan başvuru sürecinde kamu kurumunda görevli veya partide görevli olan parti yöneticilerinin istifalarını 1 Aralık tarihine kadar vermeleri bekleniyor. Başvuruların ilk günü sadece Körfez ve Gebze’de belediye başkanlığı aday adaylığı için dosyası alınırken Dilovası’nda ise 3 kişi adaylık için gerekli evrakların bilgilerini istedi.

İLÇELER SAKİN GEÇTİ

AKP İzmit İlçe Teşkilatı’na bugün Belediye Başkanlığı ya da meclis üyeliği için henüz bir başvuru gelmezken İlçe Başkanı Hasan Ayaz’ın önümüzdeki günlerde istifa etmesi bekleniyor. Başiskele, Çayırova, Gölcük, Derince, Kandıra, Kartepe ve Karamürsel başvuru yapılmadı.

DİLOVASI ONAY BEKLİYOR

Henüz başvurunun yapılmadığı Dilovası’nda ise partili İsmail Ünal, Orhan Çarıkçı ve Fevzi Perk, İlçe Teşkilatı’na gelerek başvuru için gerekli belgeler hakkında bilgi aldı. AKP Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ise adaylığıyla ilgili olarak Genel Merkez’den onay beklediğini söyledi. Gebze Belediye Başkanlığı için 2 kişinin dosya aldığı öğrenildi.

KÖRFEZ’DE 3 KİŞİ DOSYA ALDI

AKP Darıca Belediye Başkanlığı için veya meclis üyeliği için ilçe teşkilatına gelip dosya alan henüz olmadı. Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık’ın ise önümüzdeki günlerde istifa etmesi bekleniyor. Caner Göçmen Körfez Belediye Başkan aday adaylığı için başvururken, Mehmet Irak ve Aydın Mutlu da belediye başkan adaylığı için ilçe teşkilatına giderek dosya aldı. Selin BECER