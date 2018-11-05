Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:09 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:13 TSİ )

AKP’de ilk gün sakin geçti

AKP’de bugün başlayan başvuru sürecinde ilk gün oldukça sakin geçti. AKP’de ilk gün sadece Körfez ve Gebze’de belediye başkanlıkları için başvuru dosyası alınırken Dilovası’nda ise 3 kişi adaylık için gerekli belgeleri sordu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yerel seçimler için seçim takvimini başlatan AKP’de ilk gün tüm ilçelerde oldukça sakin geçti. 12 Kasım’a kadar devam edecek olan başvuru sürecinde kamu kurumunda görevli veya partide görevli olan parti yöneticilerinin istifalarını 1 Aralık tarihine kadar vermeleri bekleniyor. Başvuruların ilk günü sadece Körfez ve Gebze’de belediye başkanlığı aday adaylığı için dosyası alınırken Dilovası’nda ise 3 kişi adaylık için gerekli evrakların bilgilerini istedi.

İLÇELER SAKİN GEÇTİ

AKP İzmit İlçe Teşkilatı’na bugün Belediye Başkanlığı ya da meclis üyeliği için henüz bir başvuru gelmezken İlçe Başkanı Hasan Ayaz’ın önümüzdeki günlerde istifa etmesi bekleniyor. Başiskele, Çayırova, Gölcük, Derince, Kandıra, Kartepe ve Karamürsel başvuru yapılmadı.

DİLOVASI ONAY BEKLİYOR

Henüz başvurunun yapılmadığı Dilovası’nda ise partili İsmail Ünal, Orhan Çarıkçı ve Fevzi Perk, İlçe Teşkilatı’na gelerek başvuru için gerekli belgeler hakkında bilgi aldı. AKP Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ise adaylığıyla ilgili olarak Genel Merkez’den onay beklediğini söyledi. Gebze Belediye Başkanlığı için 2 kişinin dosya aldığı öğrenildi.

KÖRFEZ’DE 3 KİŞİ DOSYA ALDI

AKP Darıca Belediye Başkanlığı için veya meclis üyeliği için ilçe teşkilatına gelip dosya alan henüz olmadı. Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık’ın ise önümüzdeki günlerde istifa etmesi bekleniyor. Caner Göçmen Körfez Belediye Başkan aday adaylığı için başvururken, Mehmet Irak ve Aydın Mutlu da belediye başkan adaylığı için ilçe teşkilatına giderek dosya aldı. Selin BECER

Bugün 16:09 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Genç Parti Kocaeli İl Kongresini yaptı! İbrahim Altınoğlu başkan seçildi mask
Genç Parti Kocaeli İl Kongresini yaptı! İbrahim Altınoğlu başkan seçildi
AKP Kocaeli İl Başkanı Eryarsoy, aday adaylarını uyardı! mask
AKP Kocaeli İl Başkanı Eryarsoy, aday adaylarını uyardı!
Manavlar, Fikret Toker'den özür bekliyor mask
Manavlar, Fikret Toker'den özür bekliyor
AKP'de yapılan anketlerde bir ilk mask
AKP'de yapılan anketlerde bir ilk
"Ölüm yoluna" Erdoğan el atıyor! mask
"Ölüm yoluna" Erdoğan el atıyor!
Uslu: Herkesin şahit olduğunu inkar etmenin anlamı ne? mask
Uslu: Herkesin şahit olduğunu inkar etmenin anlamı ne?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni! mask
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni!
Kadın öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma mask
Kadın öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0) mask
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0)
Havuzda kalp krizi geçiren genç öğretmen, kurtarılamadı mask
Havuzda kalp krizi geçiren genç öğretmen, kurtarılamadı
Ramazan Özkaraaslan, vefat etti mask
Ramazan Özkaraaslan, vefat etti
Tribünde rahatsızlanan taraftar vefat etti mask
Tribünde rahatsızlanan taraftar vefat etti

GALERİ

Gölcük’te dört açılış birden! mask
Gölcük’te dört açılış birden!
25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar! mask
25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar!
Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı görünce şoka girdi mask
Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı görünce şoka girdi
Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı mask
Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı
Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti mask
Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti
Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı mask
Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL