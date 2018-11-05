Üzülmez: Turizm şampiyonu Kartepe

Kartepe Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ile Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen II. Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi ile I. Uluslararası / IV. Ulusal Emek ve Toplum Kongresi geniş katılımla gerçekleştirildi. Kongreye Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sami Karacan, Uluslararası Turizm Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi Başkanı Prof. Dr. İrfan Arıkan, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muharrem Tuna, Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Başkanı-Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karataş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi ve davetliler katıldı.

“KARTEPE, TURİZMDE PASTAYA DAHİLDİR”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan söyleşi de Prof. Dr. Christian Steckenbauer ve Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu’nun sunumları ile başladı. II. Uluslararası Turizm ve İşletme Bilimleri Kongresi’nde konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, “Kocaeli her ne kadar sanayi kenti olsa da kültür ve turizm şehri olma yolunda hızla ilerliyor. KOÜ şehirle bütünleşmiştir. Kocaeli turizm pastasında yerini almaktadır” dedi.

“KARTEPE ÖNE ÇIKIYOR”

KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi de konuşmasında KOÜ, GTÜ ve kurulacak üçüncü üniversite ile Kocaeli’nin bilim şehri olacağını söyledi. Kartepe turizm ilçesi haline geldiğini de belirten Çiftçi, “Kartepe’de örnek projeler hayata geçiriliyor. Kartepe zirvelerin buluşma noktası haline geldi” açıklamasında bulundu.

“KARTEPE DAVOS OLACAK”

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ise konuşmasında turizm ve şehircilik alanındaki yatırımların sürdüğünü ifade etti. Kartepe’nin 300 kilometrekare alanda kurulan yeni bir ilçe olduğunu kaydeden Üzülmez, “İlçemiz kentin yanı sıra ülke ekonomisine de önemli katkılar vermektedir. Ulaşım ağında merkez durumundayız. Turizmle ilgili bütün sac ayaklarını tamamladık. Bu konuda bütün kamu kurum ve kuruluşları ile bir araya geldik. Kartepe’yi Davos’a dönüştürme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” açıklamasında bulundu.

“SANAYİ TARİHİ DEĞİŞECEK”

“Çuha Fabrikası ile Kocaeli’nin sanayi tarihi de değişecek” diyen Üzülmez, “11 ilçemizin toplamı kadar Kartepe’ye turist geliyor. Daha fazla turistin gelmesi için de yatırımlarımız sürüyor. İlçemize yapılan yatırımlar 1 milyar lirayı buldu. 50 yıllık hayal olan teleferik için start verildi. KOÜ ile işbirliği içinde çalışıyoruz. Kartepe turizmin şampiyonudur” diye konuştu.