Yıldırım güne Karapınar’da başladı

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karapınar gençleri tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Mahalleli gençler ile bir araya gelen Başkan Yıldırım’a Karamürsel Sualtı Sporları Derneği (KARSAD) Başkanı Zeki Şirinoğlu, Karapınar Mahallesi Muhtarı Rasim Güvenaltın ve mahalleli gençler eşlik etti.

GENÇLERİ KUTLADI

Hafta sonunu Karapınar’da geçiren Yıldırım, etkinlik nedeniyle gençleri tebrik etti. Mahallede yaşayan gençler de kahvaltı programına katılması dolayısıyla belediye başkanı İsmail Yıldırım’a teşekkür etti.