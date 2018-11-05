Yıldırım güne Karapınar’da başladı

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karapınar gençleri tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Mahalleli gençler ile bir araya gelen Başkan Yıldırım’a Karamürsel Sualtı Sporları Derneği (KARSAD) Başkanı Zeki Şirinoğlu, Karapınar Mahallesi Muhtarı Rasim Güvenaltın ve mahalleli gençler eşlik etti.
GENÇLERİ KUTLADI
Hafta sonunu Karapınar’da geçiren Yıldırım, etkinlik nedeniyle gençleri tebrik etti. Mahallede yaşayan gençler de kahvaltı programına katılması dolayısıyla belediye başkanı İsmail Yıldırım’a teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz