AKP’de bugün belediye başkanlığı ve meclis üyeliği başvuru süreci başladı. Belediye başkanlıkları için başvurular 12 Kasım Pazartesi gününe kadar devam edecek. AKP’de Karamürsel Belediye Başkanlığı için ismi geçen adaylardan biri olan İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Feyzi Utaş’ın yarın aday adaylık başvurusunda bulunacağı öğrenildi. İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Feyzi Utaş, yarın AKP Karamürsel İlçe Teşkilatında saat 14:00’te Karamürsel Belediye Başkan aday adaylığı için başvuruda bulunacak. Selin BECER
Bugün 16:16 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:19 TSİ )
Fevzi Utaş yarın başvuracak
AKP’de Karamürsel Belediye Başkanlığı için İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Feyzi Utaş, aday adaylık başvurusunda bulunacak.
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Bugün 16:16 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz