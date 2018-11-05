Fevzi Utaş yarın başvuracak

AKP’de bugün belediye başkanlığı ve meclis üyeliği başvuru süreci başladı. Belediye başkanlıkları için başvurular 12 Kasım Pazartesi gününe kadar devam edecek. AKP’de Karamürsel Belediye Başkanlığı için ismi geçen adaylardan biri olan İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Feyzi Utaş’ın yarın aday adaylık başvurusunda bulunacağı öğrenildi. İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Feyzi Utaş, yarın AKP Karamürsel İlçe Teşkilatında saat 14:00’te Karamürsel Belediye Başkan aday adaylığı için başvuruda bulunacak. Selin BECER