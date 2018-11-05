Nevzat Doğan, Strassburg’da

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İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Fransa’nın Strassburg şehrine gitti. İçişleri Bakanlığı tarafından Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde kentimizi temsil eden Başkan Doğan’ın Perşembe günü kente döneceği öğrenildi.