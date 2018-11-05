İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Fransa’nın Strassburg şehrine gitti. İçişleri Bakanlığı tarafından Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde kentimizi temsil eden Başkan Doğan’ın Perşembe günü kente döneceği öğrenildi.
Bugün 16:46 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 17:53 TSİ )
Nevzat Doğan, Strassburg’da
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Fransa’nın Strassburg şehrine gitti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz