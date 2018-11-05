'Alper yine hamileyim' Kocaeli'ye geliyor

Geçtiğimiz aylarda 2. kez baba olacağını öğrenmesi sonrası bu yıl oyununu “Alper Yine Hamileyim” olarak güncelleyen ünlü oyuncu 8 Kasım saat 20.00’de Sabancı Kültür Merkezi’nde sahne alıyor. Gösterisinde; baba olma sürecini öğrenmeye çalışan bir baba, uyumayan bir çocuk, hamilelik sürecinde ve sonraki loğusalık döneminde hormonları ip atlayan bir annenin hikâyesini anlatıyor. Oyunu izleyen kadınlar gülerken, erkekler çok işine yarayacak çok şey öğrenecekler. Bu oyun hem güldürecek hem de öğretecek.