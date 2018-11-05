Temizlik yapmak isterken evi yaktılar

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Topçular Mahallesi Alemdağ Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Emine Gülsever ve yakınları kız kardeşi Nesrin Tercan’a ait prefabrik evi temizlemek istedi. Evde bir süre temizlik yapan Gülsever ve yakınları daha sonra kapının önündeki çalıları temizlemek için ateş yaktı. Gülsever ve yakınlarının yaktıkları ateş rüzgarın etkisi ile eve sıçradı. Evi saran alevlere kendi imkanları ile müdahale etmek isteyen vatandaşlar, çabalarında başarısız olunca durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye tarafından söndürülen ev kullanılamaz hale geldi

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışmalarla alevler yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatı kısmı tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, yangında dumandan etkilenen ve yaralanan olmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"Temizlik yapmak isterken evi yaktık"

Olay anını anlatan Emine Gülsever, “Kardeşlerim temizlik yapıyorlardı. Evin önündeki dikenleri kesiyorlardı. Ben de ‘Yakın, yakınca daha güzel olur’ dedim. Onlar da benim sözümü dinleyip yakmışlar. Ama ev tutuşmuş. Ev kız kardeşimizin. Kendisi Yarımca’da oturuyor, burada değil. Ben söyledim, ablalık yaptım. Temizlik yapmak isterken evi yaktık. Yaralanan falan yok. Korkanlar var, kız kardeşim çok korktu” dedi.