Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesine meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında durdurulan bir şahsın yapılan kontrollerinde üzerinden çıkan kimliğin sahte olduğu belirlendi. İsminin A.K. olduğunu iddia eden şahısın yapılan kimlik kontrollerinde asıl isminin A.T. olduğu ve 22 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlanan A.T., Gölcük Adliyesi’ne sevk edildi.
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22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs sahte kimlikle yakalandı
Gölcük'te jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir şahsın yapılan kontrollerinde üzerinden çıkan kimliğin sahte olduğu ve 22 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Gözaltına alına şahıs adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz