İlimizin tanınan ve sevilen isimlerinden Sedense Elektronik Güvenlik Sistemleri şirketinin sahibi Yunus Emre Temel'in babası İsmail Temel vefat etti. Bir süredir Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Temel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Merhumun cenazesi Yenidoğan Serdar Köprübaşı Camii’nden ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Arslanbey Kent Mezarlığına defnedilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
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İsmail Temel, vefat etti!
Kocaeli'nin tanınan ve sevilen isimlerinden Sedense Elektronik Güvenlik Sistemleri şirketinin sahibi Yunus Emre Temel'in babası İsmail Temel vefat etti.
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Bugün 08:58 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz