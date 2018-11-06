Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:17 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 11:12 TSİ )

Motosiklet virajda savruldu: 1 yaralı

İzmit TEM Otoyolu'nda viraja hızlı giren motosiklet kontrolden çıkıp savruldu. Motosiklet sürücüsünün arkasında oturan kişi düşerek yaralandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay TEM Otoyolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Mehmet Akif idaresindeki 34 ET 3161 plakalı motosiklet Otoyol gişelerinden giriş yaptıktan sonra sürücüsü iddialara göre viraja hızlı girince motosiklet kontrolden çıkarak kaymaya başladı. Sürücünün arkasında bulunan Yunus Dalgalı kayan motosikletten düşerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112'yi arayıp yardım istedi. Motosikletten düşerek yaralanan Yunus Dalgalı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bugün 09:17 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
İzmit’in sevilen müzisyeni Güray Göbekçioğlu vefat etti mask
İzmit’in sevilen müzisyeni Güray Göbekçioğlu vefat etti
İntihar etmişti, hastanede öldü! mask
İntihar etmişti, hastanede öldü!
Virajı hızlı giren pikap takla attı: 1 yaralı mask
Virajı hızlı giren pikap takla attı: 1 yaralı
Feci kazada yaralı sayısı 20'ye yükseldi! mask
Feci kazada yaralı sayısı 20'ye yükseldi!
Annesinin feryadı yürekleri dağladı! mask
Annesinin feryadı yürekleri dağladı!
Yine Kandıra yolu yine KAZA! mask
Yine Kandıra yolu yine KAZA!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni! mask
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni!
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0) mask
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0)
28 yaşındaki genç, kendini vurdu! mask
28 yaşındaki genç, kendini vurdu!
Seçim öncesi ilk anketten çok çarpıcı sonuçlar mask
Seçim öncesi ilk anketten çok çarpıcı sonuçlar
Feci kazada yaralı sayısı 20'ye yükseldi! mask
Feci kazada yaralı sayısı 20'ye yükseldi!
Koray Şener'e hakaret eden şahıs YAKALANDI! mask
Koray Şener'e hakaret eden şahıs YAKALANDI!

GALERİ

Liseyi tavuklarıyla okuyor mask
Liseyi tavuklarıyla okuyor
Gölcük’te dört açılış birden! mask
Gölcük’te dört açılış birden!
25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar! mask
25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar!
Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı görünce şoka girdi mask
Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı görünce şoka girdi
Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı mask
Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı
Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti mask
Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL