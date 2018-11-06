Olay TEM Otoyolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Mehmet Akif idaresindeki 34 ET 3161 plakalı motosiklet Otoyol gişelerinden giriş yaptıktan sonra sürücüsü iddialara göre viraja hızlı girince motosiklet kontrolden çıkarak kaymaya başladı. Sürücünün arkasında bulunan Yunus Dalgalı kayan motosikletten düşerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112'yi arayıp yardım istedi. Motosikletten düşerek yaralanan Yunus Dalgalı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Motosiklet virajda savruldu: 1 yaralı
İzmit TEM Otoyolu'nda viraja hızlı giren motosiklet kontrolden çıkıp savruldu. Motosiklet sürücüsünün arkasında oturan kişi düşerek yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz