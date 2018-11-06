Kandıra yolu yılan hikayesi oldu

19 Kasım 2016 tarihinde dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, tarafından temeli atılan Kandıra- İzmit arası duble yola ilişkin ciddi hiçbir çalışma yapılmazken bakanlığın da yolun bitişine ilişkin kafasının karışık olduğu ortaya çıktı. CHP PM Üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar Kandıra yoluna ilişkin birçok konuşma ve soru önergesi verirken kendisine verilen cevapların da tutarsız olduğunu belirtti. Akar, temelin atıldığı Kasım 2016 tarihinde eski Bakan Fikri Işık’ın yolun bitiş tarihine ilişkin 2018 yılı sonunu belirttiğini ancak 2018’in sonuna geldiğimiz bugünlerde duble yola ilişkin hiçbir çalışmanın olmadığını söyledi.
AYNI BAKANLIKTAN FARKLI CEVAPLAR
Konuyu birçok defa mecliste gündeme getirdiğinin altını çizen Akar, Aralık 2017 tarihinde Bimer’den bu konuda bilgi talep ettiğini ve Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kendisine verilen cevapta yolun bitiş tarihine ilişkin 2019 yılı sonunun belirtildiğini söyledi. Akar, geçen yaklaşık 10 aylık süreçte hiçbir çalışmanın olmadığı Kandıra- İzmit duble yoluna ilişkin tekrar Meclise soru önergesi verdiğine dikkat çekerek bu defa da yolun bitiş tarihinin 2020 sonu, 2021 yılı başı olarak açıklandığını söyledi.
2 YILDA 300’ÜN ÜZERİNDE KAZA
2016 ve 2017 yıllarında 300’den fazla kazanın olduğunu belirten CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, temelini 2016 yılında attılar ancak kaplumbağa hızında bile yapılmayan, ciddiye alınmayan duble yol çalışmalarının kazaların hızını kesmediğini görüyoruz. dedi. Akar, daha fazla canların yanmaması için biran önce bu konuda çalışmaların yapılması gerektiğini belirterek, "Yerel yönetim ve AKP’lilerin beceremediği yolu son olarak Cumhurbaşkanına havale etmişler, bunun da takipçisi olacağız ve yolun biran önce yapılması için konuyu sürekli gündemde tutacağız" dedi.
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Yorumlar
(2 )
Ayhan - define para çıkacak olsa bak bakayım nasıl o yol yapılıyor
Alp - Kandıralılara iyi oluyor vallahi...Gelen her siyasinin arkasında gezen,hiç bir sözünü tutmayan siyasetçiye hala körü körüne oy veren ve onları baş tacı yapan Kandıralılara iyi oluyor vallahi.Siz böyle devam edin kardeşim,hala sizi kazıklayanlara tapmaya devam edin...
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