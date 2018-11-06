Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:41 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 09:47 TSİ )

Yağız’da sıra gecesi böyle olur!

Yöresel lezzetlerin uğrak mekanı haline gelen Yağız Kebap, şimdi de Çarşamba geceleri Sekiz Kişilik Sıra Gecesi Ekibi ile gönülleri mest ediyor. Ayrıca Urfalı Mehmet Usta’nın meşhur etli çiğ köftesinin de ikram edildiği nezih mekana ilginin oldukça yoğun olduğu öğrenildi.

mask
mask
mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Yöresel lezzetler ile fark yaratan Yağız Kebap, her Çarşamba Sekiz Kişilik Sıra Gecesi Ekibi müzik ziyafeti veriyor.

GELENLER MEST OLUYOR!

2-1541486726.jpg?

Kocaeli Urfalılar Derneği bünyesindeki Urfa’lı mahalli sanatçılardan oluşan sıra gecesi ekibi, gönülleri mest etmeye devam ediyor. Şef ve solistliğini Vahit Kurt’un yapmış olduğu sekiz kişiden oluşan sıra gecesi ekibi, Güneydoğu Bölgesi ezgilerinin yanı sıra misafirlerden gelen istekler üzerine farklı yörelerin türkülerini de seslendiriyor. Ayrıca Urfalı Mehmet Usta’nın meşhur etli çiğ köftesi sıra gecesi esnasında misafirlerin önünde yoğrularak geceye katılanlara ikram ediliyor.

YÖRESEL LEZZETLERİ İLE DE FARK YARATIYOR

300 metrekarelik kapalı alanda aynı anda 300 kişiye hizmet verilebilen ve yaklaşık 30 kişinin çalıştığı restaurantta ızgara çeşitlerinden tatlısına pidesinden lahmacununa kadar her şey var. Ayrıca yöresel lezzetler ile fark yaratan Yağız Kebap’ta alternatifiniz oldukça fazla…

BEYRAN ÇORBASI İÇEN MÜPTELASI OLUYOR

beyran-corbas-1541486741.jpg?

Envai çeşit çorba arasında en dikkat çeken ürünlerden biri Gaziantep Yöresine ait olan Beyran Çorbası. Bu çorbayı burada içen müptelası oluyor. Kuzunun incik bölümünden özenle ve iri halde parçalanmış et ile hazırlanan Beyran Çorbasının oldukça yorucu bir yapım süreci bulunuyor. Lezzetinin yanı sıra doyuruculuğu ile yiyenlerin hayran olduğu Beyran Çorbası Yağız Kebap’ta sizi bekliyor.

BİRBİRİNDEN LEZZETLİ DİĞER YEMEKLER

kuzu-tandir-1541486754.jpg?

Türk Mutfağının en lezzetli yemeklerinin verildiği mekanda kendinizi nezih bir ortamda ve ev rahatlığında hissediyorsunuz. Oldukça ferah bir ortamda birbirinden lezzetli yemekler sizleri bekliyor. Yağız Kebap’ta pide, lahmacun, köfte, kebap çeşitleri, sac kavurma, kuzu tandır, kuzu pirzola, kuzu şiş, kuzu ciğer, kuzu külbastı, et sote,   ve beyaz et çeşitlerinin yanı sıra kelle-paça ve işkembe çorbaları da alternatifler arasında yer alıyor.

EFSANE LEZZETLER ŞIRDAN, KIRKKAT, MUMBAR DOLMASI…

k-rkkat-mumbar-c-rdan-1541486748.jpg?

Adana bölgesinin efsane lezzetleri arasında yer alan Şırdan Dolması, Kırkkat ve Mumbar Dolması da alternatifleriniz arasında yer alıyor.

OTOPARK SORUNU YOK

ya-z-kebap-d-tan-goruntu-1541486757.jpg?

Gecenin geç saatlerine kadar hizmet verilen mekanda park sorunu bulunmuyor. Sadece Yağız Kebap’ın misafirlerine hizmet veren otopark ücretsiz olarak kullanabiliyor.

Yağız Kebap kalitesinde hazırlanan envai çeşit yemeklerimizi yerken mahalli sanatçılarla Güneydoğu Bölgemizin ezgileriyle güzel bir gece geçirmek istiyorsanız işte mekanın adres ve telefonu:

Adres: Kandıra Sapağı Yahya Kaptan Yolu üzeri Demokrasi Bulvarı

Rezervasyon Telefonu: 0262 311 46 46

Bugün 09:41 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Toyota eleman alacak! mask
Toyota eleman alacak!
2019'da Kocaeli'de suya zam yok mask
2019'da Kocaeli'de suya zam yok
Pasaportlar ile ilgili çok önemli değişiklik! mask
Pasaportlar ile ilgili çok önemli değişiklik!
Dolar/TL 5,35'in altında işlem görüyor mask
Dolar/TL 5,35'in altında işlem görüyor
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayaklarına başlandı mask
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayaklarına başlandı
Küresel piyasalar ABD seçimlerine odaklandı mask
Küresel piyasalar ABD seçimlerine odaklandı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni! mask
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni!
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0) mask
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0)
28 yaşındaki genç, kendini vurdu! mask
28 yaşındaki genç, kendini vurdu!
Seçim öncesi ilk anketten çok çarpıcı sonuçlar mask
Seçim öncesi ilk anketten çok çarpıcı sonuçlar
Feci kazada yaralı sayısı 20'ye yükseldi! mask
Feci kazada yaralı sayısı 20'ye yükseldi!
Koray Şener'e hakaret eden şahıs YAKALANDI! mask
Koray Şener'e hakaret eden şahıs YAKALANDI!

GALERİ

Liseyi tavuklarıyla okuyor mask
Liseyi tavuklarıyla okuyor
Gölcük’te dört açılış birden! mask
Gölcük’te dört açılış birden!
25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar! mask
25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar!
Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı görünce şoka girdi mask
Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı görünce şoka girdi
Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı mask
Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı
Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti mask
Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL