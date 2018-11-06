KOSGEB Daire Başkanı, Darıca’ya aday adayı: Ertuğrul Çetinkaya

Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan, KOSGEB Kocaeli İl Müdürlüğü döneminde başarılı çalışmalara imza atarak iki yıl önce Ankara’da KOSGEB Proje Yönetimi Daire Başkanlığı’na atanan Ertuğrul Çetinkaya, Darıca Belediye Başkan aday adayı oluyor. 1979-Erzurum doğumlu olan Çetinkaya, ilimizde 62 Erzurum derneğinin çatı kuruluşu Kocaeli Erzurumlular Federasyonu Kurucu Başkan Yardımcılığı yapıp, 3 dönemdir bu görevi sürdürüyor. Darıca’da küçük ve orta ölçekli binlerce yeni işletmeye eğitim desteği sağlayarak ilçenin sevilen isimlerinden biri haline gelen Çetinkaya, evli ve 3 çocuk babası.

BAŞARILI VE YIPRANMAMIŞ İSİM

AKP'de yıpranmamış, başarılı ve sevilen isim olarak dikkat çeken Ertuğrul Çetinkaya, adaylık sürecinde genel merkezle görüşerek bu kararı aldı. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği’ni bitirdikten sonra, Yüksek Lisansı’nı Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Tasarım ve İmalat Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan, Gebze Teknik Üniversitesi’nde Yönetim ve Organizasyon Bölümü’nde Doktora yapan Çetinkaya, 2003 yılından bu yana KOSGEB’de görev yapıyor. Aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi olan Çetinkaya, MBA Doktora Programı’nda Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi dersi anlatıyor.