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Ergün Berdan, Kartepe’yi istiyor

AKP’de uzun yıllardır siyaset yapan ve 2004-2009 yılları arasında kapatılan Sarımeşe Belediyesi’nde başkanlık görevini yürüten eski hakem Ergün Berdan, başkan adaylığı için yeniden kolları sıvadı.

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AKP’de uzun yıllardır siyaset yapan ve 2004-2009 yılları arasında kapatılan Sarımeşe Belediyesi’nde başkanlık görevini yürüten eski hakem Ergün Berdan, başkan adaylığı için yeniden kolları sıvadı. 2009 yılında Kartepe Belediye Başkanlığı’na aday adayı olan ancak tercih edilmeyen Berdan, 31 Mart seçimleri öncesinde yeniden aday olma kararı aldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Yakın çevresi ile yaptığı görüşmelerin ardından bir kez daha Kartepe için göreve talip olan eski başkanlardan Ergün Berdan, kararını sosyal medya üzerinden kamuoyu ile paylaştı. Berdan açıklamasında, “Kuruluşundan beri hizmet etmekten onur duyduğum, yılmadan, ihanet etmeden sabırla çalışmaya, vatana, millete, devlete ve bayrağa, partimizin kutlu davasına hizmet devam edeceğiz” dedi.

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