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Bugün 10:08 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:21 TSİ )

Dolar/TL 5,35'in altında işlem görüyor

Güne yatay seyirle başlayan dolar/TL, saat 09.35 itibarıyla 5,3480 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar/TL 5,35'in altında işlem görüyor mask
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Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 5,3480 seviyesinde işlem görüyor. Dün açıklanan ekim ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde artmasına karşın Türkiye'nin, İran'a yaptırımlardan muaf olduğunun açıklanması ile döviz kurlarında sert gerileme yaşandı. Dolar/TL, dün 5,3038'e gerileyerek son 3 ayın en düşük seviyesini gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 değer kaybıyla 5,3112'den tamamladı.

5,34 SEVİYESİNDE

Dolar/TL, güne, dünkü kapanış seviyesinden başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,69 artışla 5,3480 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,79 artışla 6,1110'dan, sterlin/TL de yüzde 0,95 değer kazancıyla 6,9970'den işlem görüyor. Avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1410, dolar endeksi ise yüzde 0,10 artışla 96,4 seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD'de bugün gerçekleştirilecek ara seçimlerin ana gündem maddesini oluşturduğunu belirterek, yapılacak ara seçimlerde ABD Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin tamamı, Senato'daki 35 sandalye ve 36 eyaletin valisinin değişeceğini bildirdi.

Yapılan son anketlerde Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesinin, Senato'da ise Cumhuriyetçi Parti'nin mevcut çoğunluğunu korumasının beklendiğini ifade eden analistler, seçime ilişkin ilk sonuçların yarın, sabahın ilk saatlerinde alınabileceğini kaydetti. Analistler, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa'da Üretici Fiyat Endeksi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,25 ve 5,10 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, olası yükselişlerde 5,50'nin direnç olarak izleneceğini söyledi.

Bugün 10:08 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

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