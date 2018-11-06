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Bugün 10:09 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:10 TSİ )

Borsa açılışta 96.000 puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 değer kazancıyla 96.146,78 puandan başladı.

Borsa açılışta 96.000 puanı aştı mask
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Açılışta BIST 100 endeksi, 199,04 puan ve yüzde 0,21 artışla 96.146,78 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi de yüzde 0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran 0,81 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 0,36 ile spor oldu. Dün, beklentileri aşan enflasyon verisine karşın düşüş eğilimindeki döviz kurlarının desteğiyle alış ağırlık bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, yüzde 1,94 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 95.947,73 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, ABD'de gerçekleştirilecek ara seçimler ve Trump'ın gerek seçimler gerekse İran yaptırımları ile ilgili açıklamalarının yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti. ABD'deki ara seçimlerin ilk sonuçlarının yarın, sabahın ilk saatlerinde alınacağını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda sırasıyla 97.200 ve 99.500 dirençlerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Bugün 10:09 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

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