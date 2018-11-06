Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:11 TSİ- Dünya ( G : Bugün 10:12 TSİ )

İsrail sembol fotoğraftaki Filistinli genci hedef aldı

Gazze ablukasının kaldırılması için düzenlenen gösterilerde, AA muhabirinin objektifine yansıyan karelerle dünya basınının ilgi odağı haline gelen Filistinli genç Aid Ebu Amr, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı

İsrail sembol fotoğraftaki Filistinli genci hedef aldı mask
Büyütmek için resme tıklayın

İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukanın kaldırılması için düzenlenen eylemler sırasında, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri tarafından çekilen fotoğrafıyla dünya medyasının ilgi odağı olan Filistinli genç Aid Ebu Amr (22), İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı. İsrail askerleri, 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden uygulanan ablukanın kaldırılması için bölgenin kuzey sınırı sahil kesiminde düzenlen deniz eylemleri kapsamında bir araya gelen Filistinlilere müdahale etti. Filistinli eylemciler arasında yer alan Ebu Amr, İsrail askerlerinin gerçek mermi kullandığı müdahale sırasında ayağından yaralandı.

YÜRÜYÜŞLERE SÜREKLİ KATILDI

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından 29 Mayıs'tan bu yana organize edilen ve 15'incisi de bugün düzenlenen deniz eyleminde yer alan Ebu Amr, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine sürekli katıldığını ifade etmişti. AA foto muhabiri Mustafa Hassona'nın yaklaşık üç hafta önce Gazze Şeridi'ndeki gösterileri takibi sırasında yakaladığı fotoğraf karesi, Fransız ressam Eugene Delacroix'in Fransız Devrimini konu alan "Halka Yol gösteren Özgürlük" tablosuna benzetilmiş, sosyal medyanın yanı sıra dünya basınında büyük ilgiyle karşılanmıştı.

DİRENİŞİN SEMBOLÜ

Bir elinde Filistin bayrağı, diğerinde sapan tutan Ebu Amr'ın yer aldığı ve çevreden yükselen siyah dumanların ön plana çıktığı bu fotoğraf karesinin, Filistin direnişinin sembollerinden biri olacağı ifade edilmişti. Dünyaca ünlü "Halka Yol Gösteren Özgürlük" tablosunda da özgürlüğü simgeleyen kadının bir elinde Fransız bayrağı, diğer elinde ise süngü takılmış bir tüfek detayları göze çarpıyor.

Bugün 10:11 TSİ AA - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Panama’da selfie faciası mask
Panama’da selfie faciası
Bağdat'ta patlamalar: 8 ölü, 16 yaralı mask
Bağdat'ta patlamalar: 8 ölü, 16 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington Post'a Kaşıkçı cinayetini değerlendirdi mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington Post'a Kaşıkçı cinayetini değerlendirdi
AA'nın Tel Abyad sorularına ABD'den kaçamak yanıt mask
AA'nın Tel Abyad sorularına ABD'den kaçamak yanıt
ABD Dışişleri Bakanlığı: Kaşıkçı'nın cenazesi defin için ailesine verilmeli mask
ABD Dışişleri Bakanlığı: Kaşıkçı'nın cenazesi defin için ailesine verilmeli
'Suudi Arabistan, BM'ye 930 milyon doları 'iyi reklam' karşılığında verdi' mask
'Suudi Arabistan, BM'ye 930 milyon doları 'iyi reklam' karşılığında verdi'
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni! mask
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni!
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0) mask
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0)
28 yaşındaki genç, kendini vurdu! mask
28 yaşındaki genç, kendini vurdu!
Seçim öncesi ilk anketten çok çarpıcı sonuçlar mask
Seçim öncesi ilk anketten çok çarpıcı sonuçlar
Feci kazada yaralı sayısı 20'ye yükseldi! mask
Feci kazada yaralı sayısı 20'ye yükseldi!
Koray Şener'e hakaret eden şahıs YAKALANDI! mask
Koray Şener'e hakaret eden şahıs YAKALANDI!

GALERİ

Liseyi tavuklarıyla okuyor mask
Liseyi tavuklarıyla okuyor
Gölcük’te dört açılış birden! mask
Gölcük’te dört açılış birden!
25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar! mask
25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar!
Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı görünce şoka girdi mask
Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı görünce şoka girdi
Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı mask
Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı
Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti mask
Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL