Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal'la görüşmelere başlandığına dair haberlerin doğru olmadığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bazı yayın organlarında çıkan, kulübümüzün, Futbol A Takımı teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile görüşmeye başladığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.
Bugün 10:12 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:13 TSİ )
Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması
Fenerbahçe Kulübü, Futbol A Takımı teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile görüşmelere başlandığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz