Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal'la görüşmelere başlandığına dair haberlerin doğru olmadığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bazı yayın organlarında çıkan, kulübümüzün, Futbol A Takımı teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile görüşmeye başladığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.